Mängel bei Nutztier-Haltung: 504 Strafverfahren

Verschmutzte Unterkünfte, Mängel in der Zucht, keine adäquate Versorgung, unzureichend eingestreute, trockene Liegefläche, unterlassene Betreuung - im Vorjahr gab es in Oberösterreich 504 neue Verwaltungsstrafverfahren nach dem Tierschutzgesetz - viele davon betrafen Mängel in der Nutztierhaltung.