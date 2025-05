Mit Kälbern beladenes Auto kollidierte mit E-Biker

An einer Kreuzung in Walding (OÖ) kollidierten am Sonntagnachmittag ein Autolenker (33) und ein 80-Jähriger auf seinem E-Bike. Der Pensionist musste schwer verletzt ins Spital geflogen werden, der 33-Jährige wird mehrfach angezeigt. Er war alkoholisiert und hatte fünf Kälber nicht ordnungsgemäß transportiert.