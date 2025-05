Null Toleranz bei Cannabis im Straßenverkehr

Noch nie so viele Unfälle von Drogenlenkern

Dabei verweist er auf Daten der Statistik Austria. Demnach kam es 2024 in Österreichs Straßenverkehr zu einer Rekordanzahl an Verkehrsunfällen unter Drogeneinfluss, nämlich 176. In Oberösterreich gab es zwischen 2019 und 2023 schon 102 Unfälle durch beeinträchtige Lenker. Dabei gab es zwei Tote zu beklagen. „Unter Drogeneinfluss ein Auto zu lenken, ist kein Kavaliersdelikt“, stellt Hiegelsberger klar. Er spricht sich deshalb auch für mehr Polizeikontrollen aus. Zudem sollen Speicheltests zum Einsatz kommen, die den Aufwand für die Polizei verringern würden.