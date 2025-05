Zum Stolz auf das Holz kommt die Angst um den Wald

Spurensuche im Wald

Doch was tun? Der Präsident der Landwirtschaftskammer (LWK) Franz Waldenberger und Kammerdirektor Karl Dietachmair unternahmen mit Journalisten eine Exkursion ins Innviertel und über die Landesgrenze nach Bayern. Erster Halt war in Altheim, wo WIEHAG-Chef Erich Wiesner begeistert schilderte, wie sein Holzbau-Unternehmen mit Leimbindern in höchster Qualität internationale Pionierbauten errichtet hat.