Für den Wurbauerkogel soll es steil bergauf gehen

Licht und Schatten am Abenteuerberg Wurbauerkogel in Windischgarsten. Nach fast sechs Jahrzehnten steht der Sessellift dieses Jahr still, da die Betriebsgenehmigung aus dem Jahr 1958 nicht mehr verlängert wird. Die Aussichten für die kommenden Jahre sind dafür vielversprechend. Im Auftrag des Landes hat die OÖ. Seilbahnholding ein neues Konzept für den Betrieb der touristischen Infrastruktur am Wurbauerkogel erstellt.