Steirischer Engel hilft armen Tieren auf Mauritius

Keine Tiere reisen mit nach Österreich

300.000 Streuner gibt es auf Mauritius, dazu Hunderttausende Katzen: Was die Steirerin an Kastration beitragen kann, ist vielleicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber jedes Leben zählt. „Und nur mit Kastrationen und Aufklärung der Einheimischen kann man Leben retten“, sagt sie. „Die Leute sind ja in der Mehrzahl keine, die Tieren schaden wollen. Sie wissen es halt manchmal nicht besser.“ Übrigens: Sie nimmt niemals ein Tier nach Österreich mit, „wir haben hier genug herrenlose Tiere in Heimen. Ich will vor Ort bessere Umstände schaffen.“