USA: Tödliche Explosion vor Fruchtbarkeitsklinik

Bombe in oder in der Nähe eines Autos explodiert

Die getötete Person befand sich laut Davis in der Nähe eines Fahrzeugs, das vor der von American Reproductive Centers betriebenen Klinik in die Luft gesprengt worden war. Die Bombe detonierte entweder in oder in der Nähe eines Autos, das vor der Klinik geparkt war, erklärte der Bürgermeister von Palm Springs, Ron deHarte.