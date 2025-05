Möchtegern-Boxer rastete bei Einsatz völlig aus

Auf Schläge und Tritte folgten Hand- und Fußfesseln

Der Tschetschene sei daraufhin festgenommen worden, ließ das aber nicht ohne massive Gegenwehr geschehen. Er habe erheblichen Widerstand geleistet, geschlagen und um sich getreten, so Dittrich. Schlussendlich habe man Fuß- und Handfesseln einsetzen müssen, um ihn unter Kontrolle zu bringen. Ein Polizist erlitt so schwere Verletzungen am Bein, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.