Dreiecksbeziehung in Apotheke: Frau vor Gericht

Die Wienerin selber beteuert vor dem Schöffensenat, dass sie nicht einmal die Befähigung hatte, Arzneimittel zu bestellen. Sie hätte lediglich an Ärzte ausgeliefert. Besonders an ihren Liebsten, der in der Mediziner-Szene kein Unbekannter ist. Was der Apotheker und der Arzt für Deals miteinander gehabt haben, wisse die 37-Jährige nicht einmal.