Verdacht auf Ebola bei Afrika-Rückkehrer

Der Patient sei zunächst im Krankenhaus der südböhmischen Stadt Tabor, rund 80 Kilometer südlich von Prag, vorstellig geworden. Dort seien am Freitagabend umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt worden. Die Ergebnisse der Untersuchungen würden frühestens am Samstagvormittag vorliegen, sagte eine Sprecherin der Uniklinik Bulovka dem TV-Sender CNN Prima News. Die Proben müssten dafür in ein Labor nach Deutschland geschickt werden.