Medien in Österreich: Wem vertrauen Sie?

Das Vertrauen der Bürger in die vierte Gewalt hat sich in den letzten Jahren verändert. Die Medienlandschaft in Österreich befindet sich in einer Phase der Herausforderung, insbesondere in Hinblick auf die Frage nach der Unabhängigkeit. Diese Diskussion hat während der Corona-Krise stark Fahrt aufgenommen. Doch was genau sind die Gründe für die aktuelle Situation, und wie kann das Vertrauen in die Medien gestärkt werden?