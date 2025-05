Diebe stahlen gleich 33 (!) Bierzeltgarnituren

Appell an die Täter

Gerichtet an die Diebe erklären die freiwilligen Helfer: „Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie die Gemeinschaft durch eure Tat geschädigt wird. Ihr habt euch nicht nur an der Feuerwehr vergriffen, sondern an all denen, die von unserer Arbeit profitieren.“ Appelliert wird an die Täter, die Garnituren zurückzugeben und „das Richtige zu tun“.