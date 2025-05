Zverev lästert über Gegner – nun folgt der Konter

„Er macht es genauso“

Die Kritik an seiner Spielweise will Musetti jedenfalls nicht so stehen lassen. „Er (Anm. d. Red.: Zverev) macht es genauso. Wir haben auf anderen Belägen gespielt und das Ergebnis war dasselbe“, kontert der Italiener gegenüber „Ubitennis“. Fürs Finale reichte es am Ende jedoch nicht, im Halbfinale war gegen den Spanier Carlos Alcaraz Endstation.