Schock für Italien-Urlauber: Diebe plündern Bus

Eine Gruppe österreichischer Touristen, die in einem Restaurant in Fagagna in der Nähe von Udine fein gespeist hat, hat am Donnerstag eine böse Überraschung erlebt. Während die Gruppe zu Mittag aß, brachen Unbekannte die Tür des Busses auf, mit dem die Touristen nach Friaul gereist waren, und gelangten so ins Innere.