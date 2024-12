Steirische Spitalslandschaft ändert sich erneut

Aufregung in Voitsberg: Kürzere Ambulanzzeiten

Ein Schritt ist eben die Einbettung von Voitsberg in den Verbund LKH Graz II: „Damit wird die interne Versorgung auf höchstem Niveau komplettiert“, meint der ärztliche Direktor Michael Lehofer. Die onkologische Ambulanz und der altersmedizinische Schwerpunkt in Voitsberg seien eine sehr gute Ergänzung. An den Abteilungen in Voitsberg ändert sich nichts, allerdings werden die Öffnungszeiten der chirurgischen Ambulanz auf 8 bis 14 Uhr eingeschränkt – was für heftige Kritik bei den roten Bürgermeistern Jochen Bocksruker (Bärnbach) und Bernd Osprian (Voitsberg) sorgt.