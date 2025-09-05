Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

MotoGP-Paukenschlag

Ex-F1-Teamchef Steiner übernimmt Rennstall!

MotoGP
05.09.2025 14:08
Günther Steiner
Günther Steiner(Bild: AFP/APA/Ronny Hartmann, GEPA Pictures)

Jetzt ist er endgültig wieder an vorderster Front im Rennsport zurück - nach seinem Aus in der Formel 1 im vergangenen Jahr lässt Kult-Teamchef Günther Steiner in der MotoGP mit der künftigen Übernahme des Tech3-Teams aufhorchen! Dessen aktueller Boss Herve Poncharal lässt es mit Ende 2025 ruhiger angehen, wird der neuen Führung aber beratend zur Seite stehen …

0 Kommentare

Noch vor wenigen Wochen hatte der Franzose Spekulationen über den Einstieg von Investoren bei Tech3 als „Fake News“ zurückgewiesen – und nun ist es doch passiert. Wobei Steiner – anders als ursprünglich von Poncharal geplant – nicht einfach „nur“ als Investor auftritt, sondern das Team direkt übernimmt.

Versuch, sich unabhängiger von KTM zu positionieren
Was wohl auch dem Umstand geschuldet ist, dass die seit 2019 als Kundenteam von KTM auftretenden Franzosen auch ob der finanziellen Probleme der Oberösterreicher zuletzt verstärkt versucht hatten, sich unabhängiger von KTM zu positionieren. Zudem ist Poncharal inzwischen 68 Jahre alt, weshalb er sowieso seit Längerem auf der Suche nach einem Nachfolger war.

„Dies ist das Ende einer Ära, aber auch der Beginn einer aufregenden neuen Geschichte für uns alle“, so Poncharal in einem Statement zur „Staffelholz-Übergabe“ an Steiner. Er sei sehr stolz auf alles, was seit der Gründung von Tech3 u.a. an Podiumsplätzen und Siegen in der MotoGP erreicht worden sei.

„... wird auch den Rock’n’Roll-Geist nicht vergessen!“
Und der scheidende Teamchef ergänzte: „Als Günther mit seinem Interesse auf mich zukam, schien mir der Zeitpunkt für eine Veränderung perfekt. Ich weiß, dass er das Team mit Zielstrebigkeit, Ehrgeiz und Integrität führen wird – und dabei auch den Rock’n’Roll-Geist nicht vergessen wird, mit dem es gegründet wurde“

„... bisher im Vierrad- und nicht im Zweirad-Bereich!“
Der 60 Jahre alte Steiner wiederum dankte Poncharal dafür, „dass er mir – wie er selbst sagt – sein ‘Baby‘ anvertraut“. Die Übernahme von Tech3 sei eine fantastische Gelegenheit, es handle sich um ein großartiges Team mit enormem Potenzial und einer beeindruckenden Vergangenheit. „Ich bin schon lange im Motorsport, bisher aber im Vierrad- und nicht im Zweirad-Bereich. Ich muss eine Menge lernen …“

Steiner wird übrigens nicht nur als Besitzer, sondern auch als CEO auftreten, sein Partner Richard Coleman übernimmt die Rolle des Teamchefs.

Porträt von Hannes Maierhofer
Hannes Maierhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
179.111 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
169.361 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
157.115 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1800 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1196 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Außenpolitik
26 Länder planen Schutztruppen für die Ukraine
898 mal kommentiert
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf