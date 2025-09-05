Ex-F1-Teamchef Steiner übernimmt Rennstall!

„... bisher im Vierrad- und nicht im Zweirad-Bereich!“

Der 60 Jahre alte Steiner wiederum dankte Poncharal dafür, „dass er mir – wie er selbst sagt – sein ‘Baby‘ anvertraut“. Die Übernahme von Tech3 sei eine fantastische Gelegenheit, es handle sich um ein großartiges Team mit enormem Potenzial und einer beeindruckenden Vergangenheit. „Ich bin schon lange im Motorsport, bisher aber im Vierrad- und nicht im Zweirad-Bereich. Ich muss eine Menge lernen …“