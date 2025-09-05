Nagelsmann genervt: „Kann das nicht mehr hören!“

DFB-Teamchef Julian Nagelsmann war nach der blamablen 0:2-Pleite in der Slowakei ordentlich bedient – und genervt. „Ich kann dieses ewige ‘Qualität, Qualität‘ nicht mehr hören“, sagte der Trainer auf eine entsprechende Frage bei der Pressekonferenz (siehe Video oben).
„Wir müssen emotional Fußball spielen – In jedem Spiel! Wir haben jetzt noch fünf Spiele, die müssen wir alle gewinnen – und zwar deutlich“, formulierte Nagelsmann eine Kampfansage.
Das große Ziel bleibt für Nagelsmann trotz des herben Rückschlags der WM-Titel. „Es zu ändern, wäre unglaubwürdig“, sagte der Coach: „Aber natürlich stehe ich heute nicht überragend gut da, das weiß ich. Aber es wäre ein fatales Zeichen zu sagen, wir wollen nicht mehr Weltmeister werden.“
Nagelsmann spricht Klartext
Bereits vor der Pressekonferenz sprach Nagelsmann beim ARD-Interview Klartext, forderte mehr Emotionalität und eine entschlossenere Einstellung. Er habe „schon Vertrauen in die Mannschaft, aber es muss einfach jeder begreifen, dass wir so ein Spiel angehen müssen – auch wenn es total dumm klingt – wie ein Champions-League-Halbfinale“, sagte der 38-Jährige. Die Slowakei sei in allen Belangen die bessere Mannschaft gewesen.
