Nach Blamage bedient

Nagelsmann genervt: „Kann das nicht mehr hören!“

Fußball International
05.09.2025 13:50

DFB-Teamchef Julian Nagelsmann war nach der blamablen 0:2-Pleite in der Slowakei ordentlich bedient – und genervt. „Ich kann dieses ewige ‘Qualität, Qualität‘ nicht mehr hören“, sagte der Trainer auf eine entsprechende Frage bei der Pressekonferenz (siehe Video oben).

0 Kommentare

„Wir müssen emotional Fußball spielen – In jedem Spiel! Wir haben jetzt noch fünf Spiele, die müssen wir alle gewinnen – und zwar deutlich“, formulierte Nagelsmann eine Kampfansage.

Lesen Sie auch:
Enttäuschung Ratlosigkeit bei den deutschen Stars 
Es herrscht WM-Alarm!
„Historischer Tiefpunkt“: Presse zerreißt DFB-Elf
05.09.2025
WM-Qualifikation
Deutschland fängt sich 0:2-Watschn in der Slowakei
04.09.2025

Das große Ziel bleibt für Nagelsmann trotz des herben Rückschlags der WM-Titel. „Es zu ändern, wäre unglaubwürdig“, sagte der Coach: „Aber natürlich stehe ich heute nicht überragend gut da, das weiß ich. Aber es wäre ein fatales Zeichen zu sagen, wir wollen nicht mehr Weltmeister werden.“

(Bild: AFP/JOE KLAMAR)

Nagelsmann spricht Klartext
Bereits vor der Pressekonferenz sprach Nagelsmann beim ARD-Interview Klartext, forderte mehr Emotionalität und eine entschlossenere Einstellung. Er habe „schon Vertrauen in die Mannschaft, aber es muss einfach jeder begreifen, dass wir so ein Spiel angehen müssen – auch wenn es total dumm klingt – wie ein Champions-League-Halbfinale“, sagte der 38-Jährige. Die Slowakei sei in allen Belangen die bessere Mannschaft gewesen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
