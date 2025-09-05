Nagelsmann genervt: „Kann das nicht mehr hören!“

Nagelsmann spricht Klartext

Bereits vor der Pressekonferenz sprach Nagelsmann beim ARD-Interview Klartext, forderte mehr Emotionalität und eine entschlossenere Einstellung. Er habe „schon Vertrauen in die Mannschaft, aber es muss einfach jeder begreifen, dass wir so ein Spiel angehen müssen – auch wenn es total dumm klingt – wie ein Champions-League-Halbfinale“, sagte der 38-Jährige. Die Slowakei sei in allen Belangen die bessere Mannschaft gewesen.