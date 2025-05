Millionendeal beim alten Hallenbad steht vor Aus

Neues Hallenbad in der Gasometergasse?

Verliert die Stadt tatsächlich, gibt es Stimmen, die am Areal in der Gasometergasse ein neues Hallenbad errichten wollen. Eine Widmung hätte man, alles ist bekannt. Finanziell wäre eine Neuerrichtung mit Tiefgarage möglicherweise sogar günstiger als das geplante Sportbad am Südring. Das kostet zumindest 75 Millionen Euro, die zu stemmen, fällt der Pleite-Stadt schwer. Mit dem alten Hallenbad in der Gasometergasse verbinden nicht nur die Klagenfurter selbst schöne Erinnerungen. Besonders die Sauna erfreute sich großer Beliebtheit – eine solche würde beim Sportbad wohl fehlen.