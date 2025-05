Kulturhauptstadt präsentiert Kulinarik und Genuss

„Wir wollen Grenzen abbauen“

Livemusik, Show-Cooking, Netzwerk-Event und ein Kunstprojekt dreier Schulen aus Slowenien, Italien und Kärnten runden das Programm der kulturellen Veranstaltung ab. Denn: Das Motto der Kulturhauptstadt lautet „Go! Borderless“ und erinnert an die Staatsgrenze, die einst mitten über den Bahnhofsvorplatz in Görz ging – heute erinnert ein neu gestalteter Platz samt Linie am Boden daran (siehe Foto). „Wir wollen Grenzen abbauen, sie sind ja heute in unserem gemeinsamen Europa quasi eh nicht existent“, freut sich Südpark-Manager Heinz Achatz auf Gäste aus drei Ländern.