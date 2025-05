Mit der Maultrommel zum Literaturfest in Salzburg

Am Samstag heißt es Sitzfleisch bewiesen: Fast 13 Stunden Literaturprogramm stehen an. Beginnend mit einer Lesung in der Panoramabar der Stadtbibliothek, endend mit der Langen Lesenacht im Toihaus Theater. Am Sonntag endet das mehrtägige Festival mit der Lyrikmatinée im Marionettentheater.