Künftig mehr Hitze- als „Kältetote“ in Europa

Unter extremeren Annahmen recht starker Effekt in Österreich

In ihrer Argumentation stützen sich die Studienautoren stark auf den sozioökonomischen Pfad „SSP3-7.0“ aus dem Sachstandsbericht des Weltklimarates (IPCC). Dieses Szenario geht davon aus, dass der Treibhausgas-Ausstoß in einer von Konflikten und Nationalismus geprägten Welt weiter ansteigen wird, was zu einem Temperatur-Plus von in Richtung vier Grad Ende des Jahrhunderts führt. Trifft dies ein, und werden quasi keine Anpassungsmaßnahmen ergriffen, hätte man in Südeuropa in den Jahren 2050 bis 2054 im Mittel ungefähr 36.000 kältebedingte Tote weniger zu beklagen. Dem gegenüber stünden rund 82.000 hitzebedingt frühzeitig Verstorbene.