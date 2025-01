Paar starb im Urlaub an hausgemachten Likör

Die 33-jährige Britin und ihr 36-jähriger Verlobter hatten Weihnachten in dem asiatischen Land verbracht – nach einem Abendessen an Heiligabend in einem Lokal kehrten sie in ihre Ferienvilla zurück. An der Rezeption bekamen sie dann das verhängnisvolle Getränk ausgehändigt: Zwei Flaschen Limoncello wurde von einem Lokal angeliefert, die den Zitronenlikör aus „hausgemacht“ anpriesen.