Wie das Hirn in Bestform bleibt, bis wir 100 sind

Sie steigt bei minus 110 Grad in die Kältekammer und macht in ihrem muskelstraffenden Trainingsanzug eine tolle Figur. Hotel-Chefin Elisabeth Gürtler verrät gemeinsam mit Hormonpapst Johannes Huber, wie wir besser altern und dafür (fast) nichts tun müssen. Plus: die Top-Tipps im Überblick.