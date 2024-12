Nach heftigem Abflug wartet heute der Saisonstart

Heute starten die Ländle-Skicrosser Nicolaus Lussnig und Claudio Andreatta in die Qualifikation für den Weltcup-Sprint in Arosa (Sz). Nicht beim Flutlichtrennen im Engadin, dafür in Idre Fjäll (Sd) im Einsatz, ist der Tschaggunser Simon Fleisch, der erst vor kurzem einen heftigen Abflug (im Video) überstanden hatte.