Rechnungshof kritisiert Kauf der Antheringer Au

Was passiert mit dem Müll?

Wir sehen uns nun in unserer Ablehnung zum völlig überteuerten Kauf der Antheringer Au bestätigt. Die Regierung Haslauer hat einem Multimillionär ein fabelhaftes Geschäft ermöglicht und dafür Millionen an Steuergeld aufgewendet“, erklärt SPÖ-Landtagsklubvorsitzender Max Maurer. „Zu allem Überfluss kaufte die ÖVP-geführte Landesregierung mit der Antheringer Au um überteuerte 37,3 Mio. € vermeintlich auch noch große Mengen an Müll mit. Was passiert jetzt mit diesem Müll? Muss dieser abgetragen werden und welche weiteren Kosten kommen dadurch auf das Land Salzburg zu?“, will Maurer wissen.