Um 60 Millionen wird Antheringer Au zu Naturpark

Die Antheringer Au wechselt den Besitzer! Das Land Salzburg kauft das Gebiet von Eigentümer Max Mayr-Melnhof um rund 37 Millionen Euro. „Ich hatte nicht mehr daran geglaubt, dass es was wird“, so Mayr-Melnhof, der dieses Projekt seit 1993 am Schreibtisch liegen hatte. In dieser Zeit hatte er den Betrieb übernommen. Auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer und die ressortzuständige Landesrätin Daniela Gutschi glaubten nicht mehr daran. „Im Frühling hatten wir den Eindruck, dass es doch funktionieren könnte, dann wurden die Gespräche konkreter“, so Gutschi.