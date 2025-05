Olympisches Feuer brennt in steirischen Herzen

„Ich will siegen – immer!“

Im Fall von Langläufer Mika Vermeulen in der Wahlheimat Lillehammer: „Für mich ist der 1. Mai immer so etwas wie ein Stichtag für die Vorbereitung auf die neue Saison“, erklärt der gebürtige Ramsauer, der im Herbst auch wieder in der Heimat trainieren wird. „Olympia schwebt natürlich über allem und ist in meinem Kopf ständig präsent. Ich will siegen – immer! Aber bei Olympia darf man sicher auch dann von einem Erfolg sprechen, wenn die Medaille eine andere Farbe als Gold hat“, so Vermeulen.