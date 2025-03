Top-Virologe Drosten kritisiert Geheimdienst

Drosten: „Es sind nur Behauptungen“

Nun rückte auch Merkels ehemaliger Berater zur Verteidigung der ehemaligen Regierungschefin aus und äußerte erhebliche Zweifel an der Beurteilung des -Bundesnachrichtendienstes. Dieser solle seine Quellen offenlegen, forderte Drosten am Freitag. Denn derzeit handle es sich lediglich um Behauptungen. „Egal, ob ein Professor oder ein Geheimdienst oder ein Politiker das behauptet, es sind nur Behauptungen. Für eine Auswertung nach wissenschaftlichen Standards müssten die Quelldaten in Gänze verfügbar und veröffentlicht werden, damit die Analysen für andere Wissenschaftler nachvollziehbar und reproduzierbar sind“, meinte der Leiter der Berliner Charité.