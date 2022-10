Wirbel um tödlichere Corona-Variante aus US-Labor

Shmuel Shapira, ehemaliger Direktor des Israelischen Instituts für biologische Forschung, meinte auf Twitter, dass solche Versuche „verboten gehören“. Richard Ebright, Molekularbiologe an der Rutgers-Universtität im kanadischen New Brunswick, meinte gegenüber der Online-Ausgabe der „Daily Mail“, dass es sich bei den Versuchen in Boston eindeutig um sogenannte Gain-of-Function-Versuche gehandelt habe. Dabei geht es um eine künstliche Verstärkung eines Erregers zu Forschungszwecken.