Neuer Stürmer-Kracher! NHL-Crack dockt in Graz an

So machte die sportliche Führung schnell Nägel mit Köpfen und dürfte dabei einen dicken Fisch geangelt haben. Auch wenn es für Nick Swaney vor zwei Saisonen verletzungsbedingt nur zu einem Spiel für die Minnesota Wild in der NHL gereicht hat (übrigens mit Österreich-Export Marco Rossi im April 2023), überzeugte der 27-Jährige über mehrere Jahre in der AHL, verbuchte 171 Spiele für Iowa Wild und die Chicago Wolves.