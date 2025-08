Warum sich Edtstadler Höllenthema Verkehr antut

Dritte Kontrollspur auf der Autobahn am Grenzübergang Walserberg, ein Dosiersystem auf der A10, am besten vom Chiemsee bis St. Michael. Es waren sehr detaillierte verkehrspolitische Fragen, die Landeshauptfrau Karoline Edtstadler diese Woche mit ihren Gästen Markus Söder aus Bayern und Peter Hanke, Verkehrsminister in Wien, besprochen hat. Da könnte man sich schon Fragen stellen. Hat Salzburg noch einen Verkehrslandesrat? Braucht Salzburg noch ein eigenes Regierungsmitglied für den Verkehr, wenn die Regierungschefin dieses ungeliebte Thema nebenbei gleich miterledigt?