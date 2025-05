In Tirol wurden 2024 wieder mehr Häuser verkauft

Endlich wieder aufwärts ging es im Vorjahr bei den Verkäufen von Einfamilienhäusern in Tirol, wie die Analysten von RE/MAX betonen. 469 Einheiten bedeuten ein Plus von 19,6 Prozent im Vergleich mit dem Jahr 2023. Hinter dem Spitzenjahr 2018, in dem 715 Verbücherungen gezählt wurden, liegt man jedoch noch rund ein Drittel zurück.