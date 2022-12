Zwei neue Wirte auf der Dr. Heinrich Hackel-Hütte

Bergluft mit dem Wiener Nachtleben getauscht

Während die Nachmittagssonne die vielen fernen Gipfel in gleißendes Licht taucht, erzählen die zwei Salzburger über ihren wahr gewordenen Traum, den einst schon Sepp Forcher lebte – die vor einem Jahr verstorbene Berg-Legende wuchs hier auf. „Ich hatte das schon länger im Kopf. Nach zwölf Jahren in Wien zog es mich in die Berge. Corona hat mir da auch die Entscheidung erleichtert“, sagt Benedikt Vilanek (34). Der Koch hatte 2020 noch zwei Bars und einen Club in Wien geführt. Doch das Nachtleben zerrte an Körper und Geist: „Hier ist die Lebensqualität viel besser.“