Nach Kika/Leiner-Insolvenz in den Pflegebereich

Mit dem heutigen Mittwoch tritt sie offiziell in Niederösterreich in Kraft, bis zu 300 Personen können davon profitieren: Die eiligst umgesetzte Kika/Leiner-Insolvenzstiftung soll ehemalige Mitarbeitern auf ihrem Weg zurück in den Arbeitsmarkt unterstützen. Und zwar mittels Neuorientierung durch Weiterbildung und Qualifizierung.