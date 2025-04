Auch Kanzler Stocker will Europäischen Bauernbund

„Unsere Bauern haben mit dem Bauernbund eine starke Stimme in Österreich. Ich begrüße die Initiative, auf europäischer Ebene eine Interessensvertretung nach österreichischem Vorbild zu etablieren. Das ist ein sinnvoller Schritt für die Landwirtinnen und Landwirte selbst, aber auch für all jene, die direkt oder indirekt in der Landwirtschaft tätig sind. Letztlich profitieren wir alle in Europa von hochwertiger Lebensmittelqualität und verlässlicher Versorgungssicherheit“, meint Stocker weiter.