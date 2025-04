Abenteuerliche Drachenjagd für kleine Helden

Auch bei Regenwetter findet die Drachenjagd statt

Falls das Wetter einmal nicht so mitspielen sollte, musst du keine Fuchstränen vergießen. Einfach Regenjacke anziehen und eine der vielen überdachten Spielorte besuchen. Ich hoffe, wir sehen uns an einem Freitag bei einer der vielen Stationen in unsere Landeshauptstadt! Bis dahin kannst du eines unserer vielen Lesevideos unter www.kidskrone.at ansehen!

Winke winke, euer Theo!