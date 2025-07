Diskussion um die Kosten für „5-Sterne-Spielplatz“

„Unverantwortlich“

„Mit der Überschreitung von rund 70.000 Euro bekommen die Kinder von Donnerskirchen anstatt eines 4-Sterne-Spielplatzes nun einen 5-Sterne-Kindertraum“, ätzt Fingerhut. Der Grund für den Ärger des SPÖ-Politikers: Donnerskirchen hat – wie so viele andere Gemeinden – mit finanziellen Herausforderungen zu kämpfen. „Es ist unverantwortlich, in einer finanziell schwierigen Situation so mit unserem Steuergeld umzugehen“, sagt Fingerhut.