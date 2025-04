„Das war eindeutig die Idee des Jahrhunderts“

Und die Chance, dass der so konstante Rice noch lange in England, beziehungsweise in London spielen wird, scheint groß. Obwohl Bayern München ihn, so einschlägige Medienberichte, durchaus reizte, ist Rice in London geblieben, wo seit jeher seine (sportliche) Heimat liegt. Zuletzt eröffnete er einen neuen Sportplatz am Dickerage Lane Adventure Playground, wo er seit dem Alter von zwei Jahren vier- bis fünfmal in der Woche gegen den Ball trat.