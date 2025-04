Champions League: Prohaska analysiert für CANAL+

Die Kooperation mit dem ORF macht‘s möglich: Statt, wie gewohnt, am Küniglberg läuft „Krone“-Kolumnist Prohaska am Mittwoch in den Auhof-Studios auf. Dort produziert CANAL+ die (exklusive) Liveübertragung des Halbfinals-Krachers Barca gegen Inter. 1980 bis 1982 für Blau-Schwarz die Packler schnürend, bietet sich Prohaska als Experte an. Mit ihm in der Studio-Analyse-Dreierkette: Teamchef Ralf Rangnick und Union-Berlin-Kapitän Christopher Trimmel.