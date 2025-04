„Denkt zu viel!“ ÖFB-Legionär gerät unter Druck

Seoane zeigt dabei Verständnis, dass der ÖFB-Legionär Schwierigkeiten mit seiner Situation in Gladbach hat. „Er stand nicht so oft in der Startelf, wie er sich das vorgestellt hat. Dann fängt der Kopf an zu arbeiten, und das ist für die gewohnten Abläufe im Hochleistungssport selten gut.“ Wenn er dann die Chance erhalte, sei er manchmal zu motiviert und verschlampe deshalb einfachere Sachen, so der Trainer, der aber weiter an seinen Schützling glaubt: „Er wird zurückkommen, er reflektiert viel und wir sprechen mit ihm über diese Dinge.“