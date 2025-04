ÖFB-Legionär erntet Hass nach provokantem Torjubel

Der ÖFB-Legionär selbst hatte nach dem Abpfiff kein Verständnis für die Fan-Wut und die Gelbe Karte. Seinen emotionalen Torjubel verteidigte er im „DAZN“-Interview: „Das gehört auch dazu. Die dürfen leider alles machen und wenn ich ein bisschen was zurück mache, was nicht persönlich ist, kriege ich direkt eine Gelbe Karte. In der Bundesliga in so einer Situation ein Tor zu schießen, da darf man sich auch mal freuen. Auch, wenn es in die Richtung der Dortmunder Fans ist.“