Bayer Leverkusen droht, Lizenz zu verlieren

Neue Trainingsplätze

Die Lösung: Unweit der Leverkusener Heimstätte soll auf einem Rapsfeld in Monheim ein neuer Campus entstehen – Trainingsplätze inklusive. Das Grundstück ist in Besitz der Bayer AG, dem Hauptsponsor des Werkklubs, die Arbeiten sollen so rasch wie möglich beginnen. Die aktuellen Trainingsplätze hingegen sollen für neue Parkplätze Platz machen.