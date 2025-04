Lkw verlor hundert Liter Diesel auf der Fahrbahn

Die Polizei war montags auch bei Kontrollen in Kuchl aktiv. 15 Lkw-Lenker werden aufgrund Überladung, mangelnder Ladungssicherung, fehlender Langguttafel und ein Lenker wegen der Alkoholisierung von 0,68 Promille angezeigt. Autobahnpolizisten kontrollierten hierfür am 28. April bei der Autobahnausfahrt Hallein und an der Kontrollstelle Kuchl den Verkehr.