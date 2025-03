Lkw an Verkehrsunfall in Tunnel beteiligt

Freitagmittag kam es im Flachgau zu einem schweren Verkehrsunfall. Ort des Geschehens war der Tunnel Henndorf. Die B1 wurde in dem Bereich in beide Richtungen gesperrt, eine Umfahrung ist über das Ortsgebiet möglich. Laut ersten Informationen war ein Lkw am Unfall beteiligt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Henndorf, Neumarkt und Straßwalchen sowie Rettung und Polizei sind vor Ort.