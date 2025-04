Siezenheim hat eine historische Chance

Zuletzt waren beide Teams nicht in Überform. Siezenheim spielte am Freitag in Hallein 2:2, verlor in der Woche davor aber gegen Nachzügler SAK am eigenen Platz. Westligist Bischofshofen fuhr am Wochenende ohne Punkte aus Altach heim, gewann zuletzt am 8. April im Cup gegen Straßwalchen ein Pflichtspiel. In Siezenheim weiß man um die historische Möglichkeit, erstmals ins Finale des Landescups einzuziehen: „Wir freuen uns richtig! Es ist eine einmalige Chance für den Verein, dass wir etwas Großes erreichen. Ziel ist das Finale!“