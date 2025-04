Geburtstagskind und Comebacker sichern Derbysieg

Von Beginn an trat Altenmarkt am hauseigenen Kunstrasen mutig auf und übernahm die Kontrolle. Kapitän Simon Schilchegger, der am Spieltag seinen 25. Geburtstag feierte, brachte seine Mannschaft mit einem frühen Doppelpack auf Kurs. „Das hat uns enorm geholfen! Simon war heute ein echter Anführer“, freute sich Trainer Rene Eisner.