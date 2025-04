Altach-Jacke löste Streit am Lustenauer Kirtag aus

Angeklagt ist der 27-jährige Lustenauer wegen Nötigung und dauernder Sachentziehung. Was der Austrianer jedoch so gar nicht verstehen kann. Er habe ja den „Kilbi“-Besucher lediglich darauf aufmerksam gemacht, dass es sich nicht gehöre, in Lustenau mit einer SC-Altach-Jacke aufzukreuzen und ihn daher gebeten, diese auszuziehen. Von Nötigung also keine Spur, wie er am Montag am Landesgericht Feldkirch erklärte.