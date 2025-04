Kreml verspricht mehrtägige Feuerpause im Mai

Sollte die Ukraine sich nicht daran halten, werde Russland reagieren, teilte das Präsidialamt am Montag in Moskau mit. „Aus humanitären Erwägungen heraus erklärt die russische Seite anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges – ab null Uhr vom 7. auf den 8. Mai bis null Uhr vom 10. auf den 11. Mai – eine Waffenruhe. In diesem Zeitraum werden alle Kampfhandlungen eingestellt“, heißt es in der Mitteilung des Kremls.