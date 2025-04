Russland will Welt täuschen und USA hintergehen

Im Gegenteil, habe Russland seit Ostern sogar seine Angriffe wieder aufgenommen. „Und jeder Tag solcher Kämpfe an der Frontlinie beweist, dass Russland wirklich versucht, die Welt zu täuschen, die USA und andere zu hintergehen, und diesen Krieg weiter zu verlängern“, fügte der ukrainische Staatschef hinzu. Seit den ersten Sondierungsgesprächen für einen möglichen Frieden am 11. März in Jeddah habe Russland knapp 8500 Flugzeugbomben, 200 Raketen aller Art und über 3000 Kamikaze-Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt. „Das muss aufhören, Russland muss diese Angriffe einstellen – bedingungslos.“