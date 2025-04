Frau abgängig: Die Familie befürchtet ein Unglück

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Frau am Samstag gegen 11.30 Uhr ihre Wohnung. Sie stieg in ein Taxi aus Innsbruck und fuhr in vorerst unbekannte Richtung davon. Die Frau besitzt kein eigenes Fahrzeug und ihr Mobiltelefon ließ sie an ihrer Wohnadresse zurück.